Донецьк-стайл: хто кришує ларьок з курильною сумішшю?

Сьогодні в Донецьку двоє невідомих пошкодили апаратуру і погрожували розправою 22-річному фотокореспондентові регіональної газети «Донецькі новини» Данилові ПАВЛОВУ, який робив зйомку за завданням редакції.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам фотокореспондент.

За його словами, сьогодні вдень близько 15.00 він і двоє його колег із редакції знімали торговий кіоск на бульварі Шахтобудівників, у якому продаються курильні суміші. На той час кіоск був закритий і Д.ПАВЛОВ зробив кілька знімків. Та несподівано до них підійшли двоє високих молодих людей спортивної статури і безапеляційно у грубій формі почали вимагати віддати фотоапарат.

«Я був зі співробітниками редакції, фотографував кіоск, де продаються курильні суміші. Раптом підійшли двоє людей, які на дві голови вищі за нас і спортивної статури, віком близько 25 років. Вони у грубій формі з погрозами почали намагатися відібрати фотоапарат», - розповів Д.ПАВЛОВ.

Щоб зберегти редакційну апаратуру, він у присутності цих двох молодиків видалив зроблені знімки з флеш-карти пам`яті фотоапарата, однак це їх не задовольнило, і Д.ПАВЛОВ змушений був віддати їм карту пам`яті.

«Я відформатував флеш-карту пам`яті фотоапарата прямо у них на очах, видалив знімки, вони переконалися, що зображень немає. Але потім все одно стали смикати за ремінь і вимагати фотоапарат... Я віддав картку, тому що побоявся, що вони зараз розіб`ють об`єктив фотоапарата. Вони забрали картку, але не відразу залишили нас у спокої - стали стежити за нами, поки ми не сіли у громадський транспорт і не поїхали», - розповів журналіст.

Д.ПАВЛОВ зазначив, що йому дивом вдалося уникнути бійки, яку постійно провокували двоє цих молодиків, та журналіст побоювався за редакційний фотоапарат.

«Мене смикали за ремінь фотоапарата, я особливо не відштовхував, щоб не провокувати бійку, тому я просто стояв і міцно тримав фотоапарат... Вони, звичайно, хотіли поштовхатися, але у них не вийшло», - сказав фотокореспондент. При цьому він додав, що невідомі «просто безапеляційно вимагали віддати фотоапарат, нічого не пояснюючи». «Погрожували, говорили, що інакше ми всі скоро помремо,... та інше у такому дусі», - повідомив журналіст.

Д.ПАВЛОВ уточнив, що ціна відібраної карти пам`яті з фотоапарата становить близько 100 доларів, і повідомив, що відразу після інциденту написав заяву про те, що сталося, у Калінінський райвідділ міліції.