Частотну справу «5 каналу» відправили на друге коло

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив скарги «5 каналу» у справі щодо виділення частот.

Відповідні ухвали юридичний відділ телеканалу отримав 9 серпня, повідомляється на сайті «5 каналу».

За інформацією телеканалу, суд визнав незаконними та скасував ухвалу про забезпечення адміністративного позову від 16 лютого 2010 року ТОВ "МУЗИКА-ТВ" (група компаній "Інтер") до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про скасування рішень про видачу ліцензій на мовлення від 27 січня 2010 року.

Суд також постановив - адміністративну справу за цим позовом передати за територіальною підсудністю до окружного адміністративного суду міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2010 року редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.