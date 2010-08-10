Перестрілка на курорті: житель Скадовська поранив чотирьох киян

В Херсонській області на місцевому курорті в селі Більшовик у перестрілці постраждали четверо відпочиваючих з Києва.

Як стало відомо сьогодні з повідомлення прес-службі Управління МВС в Херсонській області 3 серпня до чергової частини Голопристанського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території автокемпінгу в с.Більшовик відбувається стрілянина.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група встановила, що постраждало четверо жителі Києва. У всіх були синці, подряпини та поранення від гумових куль.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що компанія киян відпочивала зі своїми родинами. Поруч з ними відпочивали жителі Скадовська, теж зі своїми сім’ями. Конфлікт між групами відпочивальників розпочався через те, що діти киян глузували з жителів Скадовська, бо ті напилися і лаялись між собою. Це не сподобалось скадовчанам і вони накричали на дітей. Останні поскаржились батькам. В результаті усі пересварилися, але до бійки не дійшло.

Однак увечері обидві компанії сильно напились і згадали про конфлікт. За словами киян, один з жителів Скадовська став кидатись на них з сокирою. Щоб захиститись, мешканець столиці дістав пістолет і зробив попереджувальний постріл у повітря. Але це не зупинило місцевих і один з них, 27-річний житель села Михайлівка цього ж району, застосував зброю травматичного типу.

В результаті чого поранив четирьох киян. Нині усі постраждалі перебувають в лікарні. А підозрюваний викинув зброю, викликав таксі і поїхав до Скадовська, де переховувався у родичів. Але працівники міліції знайшли його і затримали.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.296 Кримінального кодексу України “хуліганство”.