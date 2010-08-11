За порушення правил відвідування лісу покарано 567 осіб

Працівниками Державної служби лісової охорони у Харківській області за порушення правил протипожежної безпеки в лісах з 7 серпня притягнуто до відповідальності 567 громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на черговому засіданні обласного оперативного штабу для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

За його словами, для участі у рейдах по лісових масивах області ГУ МВС України у Харківській області та обласним управлінням лісового господарства залучений 201 співробітник. Було проведено 2220 рейдів, у лісових господарствах діють 70 рейдових бригад та 139 постів по контролю за протипожежним станом лісів і дотриманням заборони на заїзд транспорту. З порушників стягнуто штрафів на суму більше 12,5 тис. грн.

В.РОСОХА підкреслив, що для забезпечення протипожежної безпеки в лісових господарствах області щодобово на чергування заступають 550 осіб і 108 одиниць пожежної техніки. Особовий склад переведений на посилений варіант несення служби.