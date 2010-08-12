З набережної Дніпра “вивезли” плавучий офіс Приватбанку

З набережної Дніпра прибрали плавучий офіс, в якому мало розміститися відділення “Приватбанку”. Як повідомляє кореспондент УНІАН, 11 серпня близько 20-ої вечора до дебаркадеру на місці колишнього відомого нічного клубу «River Palace» (який відшвартували наприкінці липня) прибули співробітники міліції і транспортної прокуратури. За декілька годин, близько 22-ї вечора плавзасіб відшвартували у невідомому напрямку. Плавучий офіс простояв на набережній Дніпра лише добу, прибуксували його тільки в ніч з 10 на 11 серпня. Відкриття відділення банку планувалося зробити за місяць.

“Це незаконне заволодіння чужим майном. Ніяких пояснень представники транспортної прокуратури не надали, – прокоментував ситуацію директор представництва “Приватбанку” у місті Києві Сергій Волков. – У нас є офіційні документи на його перебування, легітимний договір, на сьогодні дійсний. Були висунуті певні вимоги, які ми згідно договору повинні були виконати. І у випадку невиконання цей об’єкт був би примусовому порядку відбуксований. Йшлося про серйозні технологічні речі – треба встановити тумби, кріплення і т. д. Але згідно договору я маю термін на все це 1 місяць з моменту отримання техпаспорту. А техпаспорт зареєстрований 4 серпня цього року”.

Представники транспортної прокуратури відмовилися спілкуватися з пресою.

Довідка УНІАН 8 липня ц. р. група представників правоохоронних органів демонтувала кріплення ресторану «Муракамі», що знаходиться на вул. Набережно-Хрещатицькій в Києві. Його відбуксирували до Рибальського острову.

29 липня Київська транспортна прокуратура разом із загоном «Беркут» відбуксирувала з Набережного шосе корабель, на якому знаходився нічний клуб «River Palace». Корабель пришвартували в районі міста Новоукраїнки Кіровоградської області.

У Київській транспортній прокуратурі заявляють, що до вересня на набережній в Києві не залишиться жодного розважального закладу і готелю.