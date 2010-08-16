Пожежу на складах у Києві нарешті загасили

Сьогодні о 5.40 було ліквідовано пожежу на складах побутової техніки у Святошинському районі Києва, яка спалахнула вчора о 18.05.

Як повідомляє прес-служба МНС, вогнем знищено близько 30 тис. кв. м конструкцій стін, перекриття і побутову техніку, що знаходилася в складському корпусі. Підрозділами МНС врятовано складські приміщення та побутову техніку на площі близько 20 тис. кв. м. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучалося 57 відділень Державної пожежної охорони на основній та спеціальній техніці і два відділення Державного підприємства „Мобільний рятувальний центр МНС України”.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт по ремонту покрівлі.