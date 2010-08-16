Нащадок одеського градоначальника хоче пустити пором до Греції

Грецька компанія Triad RealEstate має намір відкрити поромну лінію Пірей-Одеса, яка дозволить інтенсифікувати туристичний обмін між Грецією та Україною, а також громадянами Росії, Молдови, Білорусі та інших країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це грецький бізнесмен - представник компанії Triad RealEstate Майк Герассимос ПЕТРОПУЛОС, який є нащадком градоначальника Одеси 1878-1895 років Григорія Маразлі, повідомив сьогодні на зустрічі з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ.

За словами М.ПЕТРОПУЛОСА, «вже досягнуто домовленість про придбання двох великих сучасних поромів. Причому Одесу обрано для реалізації цього грандіозного проекту не випадково - греки мають до цього міста особливі почуття, оскільки саме тут зародився свого часу грецький визвольний рух».

Присутній на зустрічі колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Греції та Албанії Валерій ЦИБУХ уточнив, що «два пороми на цьому морському маршруті зможуть перевозити до 2 тисяч 900 пасажирів і 900 автомобілів». Він додав, що це дасть можливість подорожувати до Греції на особистих автомобілях через Одесу не лише українським туристам, але й громадянам сусідніх країн – Білорусі, Молдови, Росії.

Поромний маршрут також спростить шлях до України з Балкан, багато греків зможуть приїжджати в Україну. «Причому проект може бути запущений вже через три-чотири місяці», - зауважив В.ЦИБУХ.

Також М.ПЕТРОПУЛОС не виключив, що в майбутньому можливе будівництво швидкісної залізничної гілки, яка дозволить «подолати шлях із Києва до Одеси за одну годину двадцять хвилин».

В Одесі М.ПЕТРОПОЛУС відвідав Грецький культурний центр, побував на Грецькій площі й Грецькій вулиці, а також поклав квіти до пам`ятника своєму знаменитому прадіду Г.Маразлі, ім`ям якого ще при його житті було названо одну з центральних вулиць – за особливі заслуги перед одеситами.