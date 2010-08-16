Наркоторговець поранив ножем двох працівників міліції

У місті Ямпіль Вінницької області під час затримання продавець наркотичних засобів завдав ножових поранень двом працівникам міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області.

Під час затримання 30-річний безробітний житель Ямполя завдав колото-різані рани у шию та груди начальнику сектора карного розшуку та різані рани у стегна оперуповноваженому кримінальної міліції у справах дітей Могилів-Подільського райвідділу.

Поранені правоохоронці доставлені до лікарні. Стан здоров’я потерпілих задовільний.

З’ясовано, що затриманий раніше був засуджений за аналогічні злочини і крадіжки.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактами збуту наркотичних речовин та нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції під час виконання службових обов’язків.