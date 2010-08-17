Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – за 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 16 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,06 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,14 грн./євро, з продажу – в межах 10,17-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 16 серпня трохи підвищився і сьогодні становить 0,2508/0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2569-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,5% і сьогодні становить 10,07 грн./євро, курс продажу – на 0,2%, до 10,20 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,15 грн./євро, з продажу – в межах 10,17-10,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці трохи підвищився порівняно з 16 серпня і сьогодні становить 0,2505/0,2591 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2569-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,915 грн., євро – 9,90/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,868/7,905 грн., євро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8909, до євро – 10,116134, до російського рубля – 0,25855.