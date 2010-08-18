Міліція: діти не могли самі приготувати вибухову суміш

Правоохоронці Вінниці переконані, що потерпілі від вибуху четверо дітей не могли приготувати таку вибухову суміш самотужки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.

«За словами експерта-вибухотехніка, потерпілі діти не могли приготувати таку вибухову суміш», - зазначено у повідомленні.

Міліція отримала повідомлення 17 серпня о 19.20 з приймального відділення Вінницької обласної дитячої лікарні про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено чотирьох неповнолітніх дітей.

Як з’ясувалось, 5, 8, 10 та 11-річні хлопчики тілесні ушкодження отримали під час ігор на будівництві одного з приватних будинків, розташованих неподалік від місця їх проживання по вулиці Корольова.

Під сходами новобудови діти знайшли пластикову півторалітрову пляшку з невідомою рідиною, до якої були прикріплені два дроти та прищіпка для білизни. Хлопці смикнули за прищіпку - пролунав вибух.

В будинку, де сталась трагедія відсутня огорожа та охорона.

Двоє з дітей, 5 та 8-річні брати, отримали незначні ушкодження. Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому.

Старші хлопці перебувають у реанімаційному відділенні. У одного з постраждалих поранення черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів, у іншого – травматична ампутація двох пальців лівої руки.

Правоохоронцями з місця події вилучено фрагменти пляшки та дроти живлення.

З’ясовується обставини та причини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці внаслідок вибуху пластикової пляшки з невідомою речовиною постраждали чотири дитини.