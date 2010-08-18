Міліція: діти не могли самі приготувати вибухову суміш
Слідами вчорашнього вибуху
Правоохоронці Вінниці переконані, що потерпілі від вибуху четверо дітей не могли приготувати таку вибухову суміш самотужки.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.
«За словами експерта-вибухотехніка, потерпілі діти не могли приготувати таку вибухову суміш», - зазначено у повідомленні.
Міліція отримала повідомлення 17 серпня о 19.20 з приймального відділення Вінницької обласної дитячої лікарні про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено чотирьох неповнолітніх дітей.
Як з’ясувалось, 5, 8, 10 та 11-річні хлопчики тілесні ушкодження отримали під час ігор на будівництві одного з приватних будинків, розташованих неподалік від місця їх проживання по вулиці Корольова.
Під сходами новобудови діти знайшли пластикову півторалітрову пляшку з невідомою рідиною, до якої були прикріплені два дроти та прищіпка для білизни. Хлопці смикнули за прищіпку - пролунав вибух.
В будинку, де сталась трагедія відсутня огорожа та охорона.
Двоє з дітей, 5 та 8-річні брати, отримали незначні ушкодження. Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому.
Старші хлопці перебувають у реанімаційному відділенні. У одного з постраждалих поранення черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів, у іншого – травматична ампутація двох пальців лівої руки.
Правоохоронцями з місця події вилучено фрагменти пляшки та дроти живлення.
З’ясовується обставини та причини трагедії.
Як повідомляв УНІАН, у Вінниці внаслідок вибуху пластикової пляшки з невідомою речовиною постраждали чотири дитини.