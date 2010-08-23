У Тернопільській області аграрне підприємство захопило 55 га земель запасу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, аграрії самовільно захопили територію, які відносяться до земель запасу Будківської сільської ради у Кременецькому районі.

Підприємці, не маючи рішення місцевої виконавчої влади про передачу у власність або оренду землі, засіяли на ній зернові культури. Сума завданих збитків становить 55 тис. грн.

Проти службових осіб приватного аграрного підприємства порушено кримінальну справу за ст. 197 Кримінального кодексу України (порушення обов’язків щодо охорони майна).