Автоматичне перерахування житлових субсидій слід завершити до середи

Автоматичне перерахування субсидій для тих, хто їх вже отримує, а це майже 250 тисяч сімей, має бути завершене до 25 серпня, наголосив міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА під час селекторної наради, яка відбулася 21 серпня.

Як повідомляє прес-служба Мінпраці, у нараді взяли участь міністр ЖКГ Юрій ХІВРИЧ, представники МВС, Пенсійного фонду, керівництва «Укрпошти», Мінтрансзв’язку, Мінпалива, «Нафтогазу України» та регіональних керівників координаційних штабів з оформлення житлових субсидій населенню за спрощеним порядком.

«На сьогодні ми виходимо на етап практичної реалізації завдань, які перед нами поставив уряд, тому вже не час для дискусій та міркувань на задану тему, настав час для конкретних питань, пропозицій і відповідей. Нам важливо знайти, що нам перешкоджає у роботі для того, щоб усунути всі недоліки», - сказав В.НАДРАГА.

Міністр назвав серед недоліків і недостатній електронний інформаційний обмін, який поки що не спрацьовує у багатьох областях.

Він висловив переконання, що завдяки селекторним нарадам, а також міжрегіональним нарадам, які розпочалися з 20 серпня і до 1 вересня проходитимуть у всіх регіонах, є можливість усунути недоліки і неузгодженості у роботі, максимально сконцентрувати діяльність влади на місцях на виконання програми надання субсидій населенню та скоординувати дії усіх постачальників комунальних послуг для населення.

За даними міністра, з понад 13 тисяч підприємств, що надають послуги населенню, налагоджено співпрацю з понад 4 тисячами. Також не всі підприємства дають необхідну інформацію про майновий статус громадян, їхні доходи тощо. “Тож треба максимально оптимізувати як електронний обмін, так і знайти інші шляхи обміну між споживачами, постачальниками житлово-комунальних послуг та всіма відомствами, від яких залежить отримання субсидій громадянами», - наголосив В.НАДРАГА.

Міністр житлово-комунального господарства Юрій ХіІВРИЧ також висловив думку про те, що треба у разі відсутності іншої можливості йти до людей, у будинки, де вони мешкають, і допомагати їм розраховувати, виходячи з норми газопостачання, нові тарифи та субсидію.

«Особливо звертаю увагу на те, що члени спеціально створених місцевих комісій мають брати на себе відповідальність та приймати рішення у нестандартних ситуаціях для того, щоб захистити максимальну кількість людей», – Ю.ХІВРИЧ.