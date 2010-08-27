Україна підтримує ідею Росії щодо об'єднаного європейського МНС

Україна підтримує ідею Росії зі створення об`єднаної європейської структури МНС як міжнародного механізму реагування на великі катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції виконувач обов`язків глави МНС України Михайло БОЛОТСЬКИХ, який був присутній на відкритті VI Чемпіонату світу з пожежно-рятувального спорту.

Так, глава МНС Російської Федерації Сергій ШОЙГУ відзначив, що сьогодні назріла необхідність у створенні нового формату рятувальної служби на європейському рівні.

«Ми (МНС Росії - УНІАН) намітили, які кроки ми здійснюватимемо для відпрацювання європейського механізму реагування на великі катастрофи, якщо хочете - створення ЄвроМНС. Він має бути ефективнішим, швидшим», - сказав російський міністр.

За його словами, рятувальники РФ ведуть таку роботу давно, і під час лісових пожеж цього літа вдалося відпрацювати міжнародний механізм реагування на такі великі надзвичайні ситуації.

«У нас є розуміння з колегами у багатьох європейських країнах, в усякому разі в Україні, Італії, Німеччині, Франції. Я думаю, що ми ось-ось повинні переступити той рубіж, за яким у нас підуть реальні дії», - відзначив С.ШОЙГУ.

Він пояснив, що у кожної з країн є елітні частини рятувальників, які беруть участь в найскладніших операціях і щось вміють робити краще за інших. «У кожної з країн є свої національні служби - є кінологи, є рятувальники, є пожежники, є авіація, є ті, хто займається авіаційними аваріями, і у кожного так чи інакше щось оснащено краще, щось гірше. Але у всіх є еліта, якою пишаються, яка створювалася для найскладніших ситуацій, - сказав С.ШОЙГУ, - І якщо ми зберемо всі ці сили і у разі потреби зможемо їх залучити, то виникає тільки одне завдання - покрити витрати на доставку рятувальників і техніку на місце події».

З ним повністю погодився і підтримав М.БОЛОТСЬКИХ.

«Те, що говорив Сергій Кужугетович (ШОЙГУ – УНІАН) щодо нового європейського формату рятувальної справи - це як ніколи потрібно зараз, як ніколи своєчасно і необхідно», - заявив керівник МНС України. При цьому він додав: «Тому, природно, Міністерство з надзвичайних ситуацій України зробить все можливе, щоб бути поряд, брати участь в цьому процесі максимально, ефективно, разом, якісно і надовго».