На даху шкільної їдальні знайдено гранату
22:15, 31 серпня 2010Суспільство
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Інцидент на Вінниччині
У райцентрі Калинівка Вінницької області під час проведення капітального ремонту даху їдальні ЗОШ І-ІІ ступеня № 4 було виявлено ручну гранату РГД-33.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 30 серпня о 15:30 начальник господарчої групи відділу освіти Калинівської райдержадміністрації повідомив про небезпечну знахідку на даху шкільної їдальні працівникам МНС у м. Калинівка.
На місце події була направлена оперативно-слідча група Калинівського РВ УМВС і двоє рятувальників.
Сьогодні, 31 серпня, співробітники МНС знешкодили вибухонебезпечний предмет.
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