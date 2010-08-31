На даху шкільної їдальні знайдено гранату

У райцентрі Калинівка Вінницької області під час проведення капітального ремонту даху їдальні ЗОШ І-ІІ ступеня № 4 було виявлено ручну гранату РГД-33.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 30 серпня о 15:30 начальник господарчої групи відділу освіти Калинівської райдержадміністрації повідомив про небезпечну знахідку на даху шкільної їдальні працівникам МНС у м. Калинівка.

На місце події була направлена оперативно-слідча група Калинівського РВ УМВС і двоє рятувальників.

Сьогодні, 31 серпня, співробітники МНС знешкодили вибухонебезпечний предмет.