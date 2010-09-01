Знищено плантацію конопель на занедбаній фермі

Співробітники Управління Служби безпеки України в Донецькій області разом із працівниками міліції знищили плантацію конопель площею 0,5 га на занедбаній фермі.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, плантацію конопель на занедбаній фермі було виявлено на території Марківської сільради Костянтинівського району Донецької області. Посіви охороняли зловмисники, вони ж і культивували рослини - ділянки налічували понад 5 тис. кущів. За оцінкою експертів, загальна вартість виготовленої з цих насаджень наркотичної речовини «канабіс» становила б майже 3 млн. грн.

Співробітники СБУ спільно з працівниками міліції та місцевими жителями коноплі викорчували під корінь.

За матеріалами СБУ Костянтинівським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за фактом вирощування конопель (ст. 310 Кримінального кодексу України). В рамках справи здійснюються заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб.