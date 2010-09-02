В українських нотаріусів сьогодні перше професійне свято

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ привітав українських нотаріусів з професійним святом - Днем нотаріату, яке в цьому році в Україні святкується вперше.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

В Україні на сьогодні існує 816 державних нотаріальних контор та 27 державних нотаріальних архівів, в яких працюють 1 тис. 462 державних нотаріуси, та 642 нотаріальних округів, де трудяться 5 тис. 202 приватних нотаріуси. За статистикою, середнє навантаження на одного нотаріуса становить майже 2 тис. 500 дій на рік, зазначили в Мін’юсті.

Як йдеться в повідомленні, останніми роками спостерігається явне, майже у чотири рази, збільшення вчинюваних дій нотаріусами, що безпосередньо займаються приватною нотаріальною діяльністю. Торік державні нотаріуси стягнули державного мита на суму 101 624 756 грн., а приватні нотаріуси отримали за вчинення нотаріальних дій 1 200 254 905 грн. З останньої суми сплачено податків до бюджету 101 125 150 грн. та додатково внесків до Пенсійного фонду 76 380 917 грн.

Як повідомлялося, професійне свято для нотаріусів - День нотаріату, яке тепер щорічно відзначатиметься 2 вересня, було запроваджено указом Президента від 22 лютого 2010 року на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.