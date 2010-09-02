Чотири почесні консульства відкриються в Харкові

До кінця року у Харкові відкриються два нові консульства іноземних держав – Чехії та Словаччини.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія САПРОНОВА.

За його даними, сьогодні в Харківській області працюють, зокрема, генеральні консульства Республіки Польща і Росії, почесні консульства Австрії, Словенія і Казахстану.

«До кінця 2010 року ми відкриємо ще два представництва почесних консульств - Чехії та Словаччини», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив також, що в першій половині 2011 року у Харкові планується відкрити ще два почесних консульства - Чорногорії та Естонії.