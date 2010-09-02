«Нафтогаз України» видобув перші 100 тис. барелів нафти в Єгипті

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» видобула перші 100 тис. барелів (13,5 тис. тонн) нафти з родовища Gharadig у рамках реалізації проекту з освоєння запасів вуглеводнів концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish Еаst) на території Західної Пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що за узгодженням із Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК), НАК «Нафтогаз України» провела роботи з облаштування системи збору й відвантаження нафти для раннього видобутку на родовищі Gharadig і прийому нафти на базі ЄГНК Абу Сенан. ЄГНК надала дозвіл на проведення раннього видобутку нафти обсягом до 2000 барелів на добу.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні видобувні запаси нафти й газу на 3 родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Здійснюється оцінка запасів на інших двох родовищах.

НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати організаційно-правові заходи й виконувати дослідні й технологічні роботи на родовищах із метою нарощування видобутку нафти й газу.

Також компанія зазначає, що успішна реалізація проекту з розвідки й промислової розробки ресурсів вуглеводнів у Єгипті сприятиме прискоренню процесу диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки й розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish East) у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км. Згідно з умовами Концесійної угоди період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.