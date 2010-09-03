Греко-католицька церква відкрила школу дяківства
00:21, 03 вересня 2010Суспільство
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Півтора роки за спеціальною програмою
З ініціативи Єпископа Івано-Франківського УГКЦ Кир Володимира (ВІЙТИШИНА) розпочала свою діяльність школа дяківства.
Про це УНІАН повідомили в Івано-франківській єпархії УГКЦ. Учасниками навчання стали дяки парафії Івано-Франківської єпархії, а також молоді люди, які мають бажання опанувати цю науку. Навчати дяків будуть протягом півтора року за спеціальною програмою. Мета такої ініціативи - підвищити рівень дяківства в єпархії.
Школа розпочала свою діяльність в приміщенні Івано-Франківського «Карітасу», де майбутні дяки мають всі умови для проживання, харчування та навчання.
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