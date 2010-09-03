Білоруси відмовилися продавати гречку до Росії

Білорусь запровадила обмеження на постачання гречаної крупи до Росії. Про це розповів журналістам виконавчий директор X5 Retail Group, яка розвиває мережі магазинів "П’ятірочка", "Перехрестя" і "Карусель": "Наші постачальники з Білорусі, у яких є гречка, відмовляються постачати через обмеження, встановлені урядом Білорусії".

Президент Росії Дмитро Медведєв попросив першого віце-прем`єра Ігоря Шувалова, який опікується Митним союзом, "поговорити з колегами". "Я розумію, що справа ця важка, така, що часом потребує великих душевних сил. Але куди подітися, ми в одному союзі, ми братські держави", - сказав Медведєв.

Зі свого боку, заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Василь Сєдін заявив, що країна поки не має в своєму розпорядженні надлишків гречаної крупи для експорту. "Зберемо гречку - порахуємо. Нам треба, перш за все, забезпечити свою потребу", - пояснив Сєдін.

Наприкінці серпня російські ЗМІ повідомили, що через засуху гречана крупа різко подорожчала і зникла з продажу в багатьох мережевих магазинах. За даними Росстату, гречка з початку року зросла в ціні на 85 відсотків. Натомість у Російському зерновому союзі пояснили ажіотажний попит на гречку спекулятивними настроями продавців, а також галасом, здійнятим у ЗМІ.

Лента.ру