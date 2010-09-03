Білоруси відмовилися продавати гречку до Росії
"Порахуємо, чи вистачить самим"
Білорусь запровадила обмеження на постачання гречаної крупи до Росії. Про це розповів журналістам виконавчий директор X5 Retail Group, яка розвиває мережі магазинів "П’ятірочка", "Перехрестя" і "Карусель": "Наші постачальники з Білорусі, у яких є гречка, відмовляються постачати через обмеження, встановлені урядом Білорусії".
Президент Росії Дмитро Медведєв попросив першого віце-прем`єра Ігоря Шувалова, який опікується Митним союзом, "поговорити з колегами". "Я розумію, що справа ця важка, така, що часом потребує великих душевних сил. Але куди подітися, ми в одному союзі, ми братські держави", - сказав Медведєв.
Зі свого боку, заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Василь Сєдін заявив, що країна поки не має в своєму розпорядженні надлишків гречаної крупи для експорту. "Зберемо гречку - порахуємо. Нам треба, перш за все, забезпечити свою потребу", - пояснив Сєдін.
Наприкінці серпня російські ЗМІ повідомили, що через засуху гречана крупа різко подорожчала і зникла з продажу в багатьох мережевих магазинах. За даними Росстату, гречка з початку року зросла в ціні на 85 відсотків. Натомість у Російському зерновому союзі пояснили ажіотажний попит на гречку спекулятивними настроями продавців, а також галасом, здійнятим у ЗМІ.