Покупець "Луганськтепловозу" наполягає на взаємозаліку

Російський «Трансмашхолдинг», дочірня компанія якого «Брянський машзавод» придбала 76-процентний держпакет акцій ВАТ "Луганськтепловоз", продовжує наполягати на виконанні розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня про проведення взаємозаліку і укладення мирової угоди. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Трансмашхолдингу».

У компанії зазначили, що «викликає подив той факт, що ФДМУ досі не виконав розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня про проведення взаємозаліку і укладення мирової угоди».

«Розпорядження ніхто не відміняв. Відповідно, російська сторона як і раніше вважає якнайкращим виходом з ситуації проведення взаємозаліку відповідно до розпорядження уряду України», - повідомили в «Трансмашхолдингу».

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив журналістам, що Фонд надіслав 31 серпня листа покупцеві «Луганськтепловозу», в якому запропонував з обопільної згоди сторін розірвати раніше укладений договір.

Водночас О.РЯБЧЕНКО відзначив, що Брянський машзавод має можливість впродовж 20 днів внести необхідну суму за «Луганськтепловоз» і сплатити штрафні санкції за прострочення платежу. За інформацією голови ФДМУ, загальна сума платежів у такому разі становитиме 494 млн. грн.

За словами О.РЯБЧЕНКА, у разі, якщо впродовж 20 днів, починаючи з 30 серпня, Брянський машзавод не заплатить необхідну суму, Фонд держмайна звернеться до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року Фонд визнав “Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакета «Луганськтепловозу». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловозу» - «Брянським машзаводом».

Вищий господарський суд України 28 липня скасував рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов`язав ФДМУ відшкодувати власникові «Луганськтепловозу» - управляючій компанії "Брянський машзавод” - внесені кошти за придбаний в 2007 р. і після повернутий у держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент купівлі.