Експерти: оборонна промисловість вже не може відродитися

У разі збереженні нинішнього фінансування оборонної галузі України через 3-5 років виробляти озброєння і військову техніку в Україні просто не буде кому.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН, присвяченій результатам Першого Всеукраїнського Форуму оборонної промисловості, президент асоціації «Українські оборонні технології» (УОТ) Володимир ГРЕК.

За його словами, 2010 рік виявився вкрай складним для української оборонної промисловості. «З початку року підприємства ОПК одержали з держбюджету лише 11 млн. грн., тоді як у 2007 році, найуспішнішому для вітчизняного ОПК, до початку вересня було одержано вже близько 500 млн. грн. Рівень фінансування, яке забезпечує цього року Міністерство фінансів оборонної галузі, абсолютно незадовільний, оскільки згідно з держоборонзамовленням на 2010 рік, держава замовила озброєнь і техніки майже на 600 млн. грн. У результаті, можна говорити, що виконання держоборонзамовлення цього року так і не почалося», - сказав В.ГРЕК.

При цьому він переконаний, що причини недофінансування є не об`єктивними, а суб`єктивними. «Однією з головних проблем є той факт, що 80% коштів на виконання оборонного замовлення передбачено у спеціальному фонді Держбюджету, з якого кошти в ОПК практично ніколи не надходили. Міністерство фінансів свідомо проводить таку політику, яка не дозволяє підприємствам ОПК виконувати державну програму розвитку озброєння і військової техніки», - переконаний В.ГРЕК.

За його словами, час проведення Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості був вибраний не випадково. «Форум проходив саме у той час, коли формується Державний бюджет на 2011 рік, і був покликаний донести проблеми оборонної галузі до керівництва країни. Учасники форуму звернулися до Кабміну з проханням забезпечити фінансування оборонного замовлення на 2010 рік у повному обсязі і виділити для цього 540 млн. грн. Крім того, ми пропонуємо уряду передбачити у Держбюджеті на 2011 рік фінансування оборонної галузі у розмірі 3,9 млрд. грн. Якщо впродовж ще декількох років ситуація з фінансуванням оборонної галузі не покращає, вже через 5 років замовляти зброю в Україні не буде просто у кого», - підкреслив президент УОТ.

У свою чергу, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Валентин БАДРАК зазначив, що ситуація в українському ОПК така, що за рядом напрямів вже не доводиться сподіватися на відновлення роботи. «Якщо вам скажуть, що якісь заходи дозволять відродити потенціал вітчизняного ОПК, то я вам говорю, що наш ОПК вже ніколи не буде таким, яким він був після розвалу СРСР. Залишилися лише окремі осередки, в яких ще здатні розробляти і виробляти високотехнологічні озброєння і устаткування. Саме ці залишкові осередки і були продемонстровані в ході форуму оборонної промисловості, який відбувся 31 серпня у Києві», - сказав В.БАДРАК.

За його словами, підходи держави до фінансування і реформування ОПК були і залишаються неадекватними. «Вони не дозволяють сподіватися на припинення тієї стагнації, яка відбувається зараз у галузі. Водночас ми спостерігаємо зростання кількості приватних підприємств ОПК, які виконують державне оборонне замовлення, демонструючи технології, які раніше могли освоїти лише державні підприємства. Це, безумовно, є позитивним чинником. Наприклад, приватне підприємство «Адрон» виробляє системи протидії високоточній зброї, які поставляються до країн НАТО. Інше приватне підприємство «Телекарт-прилад» змогло замінити своєю продукцією всю лінійку засобів зв`язку для української армії», - сказав В.БАДРАК.

Проте все це, за його словами, украй рідкісні приклади успішної роботи підприємств ОПК.

У ході прес-конференції були представлені результати опитування, яке проводилося ЦДАКР і УНІАН з метою визначити рейтинг підприємств ОПК, що найбільш динамічно розвиваються. В опитуванні взяли участь близько 40 експертів, серед яких були військові аналітики, керівники недержавних аналітичних структур, колишні урядовці силових відомств, представники недержавних оборонно-промислових і науково-промислових структур.

За результатами опитування був складений рейтинг з 10 підприємств ОПК, що продемонстрували найкращу динаміку розвитку в 2005-2010 роках. Перше місце в рейтингу зайняло Держпідприємство «Антонов», на другому - ЗАТ «Мотор-Січ», третє місце посіло Казенне підприємство «Науково-дослідний центр кораблебудування».

Решту позицій рейтингу зайняли: Казенне підприємство «Науково-промисловий комплекс «Іскра» (4-е місце); ДАХК «Топаз» (5-е місце); Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро ім. Морозова» (6-е місце); Державне підприємство «Державне конструкторське бюро «Промінь» (7-е місце); Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (8-е місце); Державне конструкторське бюро «Південне» (9-е місце); ТОВ «Телекарт-прилад» (10-е місце).