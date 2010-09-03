Сьогодні ЦВК оголосить про початок виборів

3 вересня о 14.30 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК).

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому.

На засіданні планується розглянути питання про оголошення початку виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року та низку інших питань щодо організації виборчого процесу.

Акредитація на захід представників ЗМІ триватиме до 13.30 3 вересня за телефонами: 256-81-72, 256-81-39.