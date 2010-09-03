«Вуха» СБУ стоять у всіх мобільних операторів, окрім одного?

Неабиякі пристрасті розгораються навколо гучного скандалу з прослуховуванням телефонів. Представники компанії «Інтертелеком» заявили про тиск СБУ — нібито спецслужба нав`язує цьому операторові мобільного зв`язку установку в її одеському офісі устаткування для перехоплення розмов. Проте по ходу скандалу з`ясувалося, що вимога установки устаткування для прослуховування записана в українських законах і воно є у всіх мобільних операторів.

Один із співробітників СБУ на умовах анонімності повідомив «Сегодня» подробиці скандалу. «Інтертелеком» дійсно відмовився встановлювати автоматичну систему для прослуховування, констатує оперативник. — Така система давно функціонує в інших компаніях мобільного зв`язку. «Інтертелеком» чи не єдина компанія, де її не було. Але відмова — справа тимчасова. Всі компанії зв`язку в Україні працюють на коштовному устаткуванні, велика частина якого ввезена напівлегально. Тому одразу після відмови «Інтертелекома» з нами співробітничати, проти нього було порушено кримінальну справу по контрабанді».

«Всім відомо, що перед виходом на ринок оператори зв`язку, як і будь-які підприємці, мають отримати дозвільні документи, — розповідає джерело «Сегодня» в правоохоронних органах. — Але мало хто знає про те, що в цей пакет паперів входить і документ за підписом керівництва Служби безпеки. Для чого це робиться? Все дуже просто. Оператор не отримає підпис голови Спецслужби, якщо не погодиться на установку прослуховування. Звичайно, можна здійняти галас в пресі. Але річ у тому, що подібна практика існує в більшості країн світу. Це один із способів забезпечення безпеки держави».

В той же час, як офіційно відзначають в СБУ, вони діють відповідно до статті 39-4 Закони «Про телекомунікації». Саме у ньому закладений обов`язок операторів купувати і встановлювати устаткування для систем прослуховування.

Підтвердили цю інформацію і операторів. Правда, з обмовкою. Мовляв, моніторинг телефонних переговорів клієнтів відбувається на законному рівні і лише в тому випадку, якщо у правоохоронців є оперативно-розшукова справа, в якій фігурує особа даного громадянина. А так само санкція суду на прослуховування його переговорів.