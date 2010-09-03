На Львівщині вбили головного лікаря райлікарні

Вчора близько 22.50 на подвір’ї власного будинку у селі Зимна Вода Пустомітивського району Львівської області було знайдено мертвим депутата Пустомитівської райради Ярослава Федину (1954 р. н.).

Як повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС у Львівській області, тіло Я.Федини, який обіймав посаду головного лікаря Пустомитівської районної лікарні, було виявлено зі зв’язаними скотчем руками та ногами, а також клейкою стрічкою було заклеєно обличчя. За інформацією джерела, у жертві численні травми голови.

На місці працюють правоохоронці. На даний час жодних версій щодо вбивства депутата райради, який мав намір балотуватися на цих виборах до Львівської обласної ради від партії «Єдиний Центр», не озвучують.