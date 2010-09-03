Член Центрвиборчкому народила доньку
18:12, 03 вересня 2010Суспільство
1162 0
Колеги вітають Юлію Швець
Член Центральної виборчої комісії Юлія ШВЕЦЬ 2 вересня народила доньку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
У даний час Ю.ШВЕЦЬ знаходиться на лікарняному.
На запитання, чи братиме вона участь у роботі ЦВК у зв’язку з народженням дитини, у прес-службі комісії зазначили, що "це рішення за нею".
“Колеги, весь колектив Центрвиборчкому сердечно вітають молоду маму та її чоловіка Тимура з поповненням родини! Нехай донечка росте здоровою, розумною і вродливою, як її батьки, нехай щасливою буде її доля і вдалим – кожен життєвий вибір!”, - повідомили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter