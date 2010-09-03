Член Центрвиборчкому народила доньку

Член Центральної виборчої комісії Юлія ШВЕЦЬ 2 вересня народила доньку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

У даний час Ю.ШВЕЦЬ знаходиться на лікарняному.

На запитання, чи братиме вона участь у роботі ЦВК у зв’язку з народженням дитини, у прес-службі комісії зазначили, що "це рішення за нею".

“Колеги, весь колектив Центрвиборчкому сердечно вітають молоду маму та її чоловіка Тимура з поповненням родини! Нехай донечка росте здоровою, розумною і вродливою, як її батьки, нехай щасливою буде її доля і вдалим – кожен життєвий вибір!”, - повідомили у прес-службі.