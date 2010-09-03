КНМП відкрила власний сайт

3 вересня Київська незалежна медіа-профспілка презентує власний офіційний сайт www.media-profspilka.org.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки, зараз на сайті є стрічка новин, календар українського журналіста, інформація про медіа-профспілку, файлова бібліотека, база фотографій та контакти комітету КНМП.

„Ми були чоботарями без чобіт, - зазначив голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ, - тобто мали зовсім слабенький інформаційний рупор. Тепер ми маємо пристойніший ресурс. Він зіграє свою роль у процесі створення всеукраїнського об`єднання регіональних профспілок. Яке ми ініціювали із Запорізькою та Волинською незалежними медіа-профспілками”.

„Ми прагнемо працювати максимально відкрито, тому створили цей сайт. На ньому вже можна знайти вичерпну інформацію про Київську незалежну медіа-профспілку, у тому числі й протоколи засідань комітету, статут, інформацію про вступ та керівництво організації”, - зауважив редактор сайту, член Комітету КНМП Андрій ЯНІЦЬКИЙ.

Він сподівається, що сайт приверне увагу журналістів до профспілкового руху, бо це найкраща законна форма захисту прав та свобод для найманого працівника.

Сайт поки що працює у тестовому режимі, тому КНМП просить журналістів надсилати свої поради та зауваження щодо сайту на адресу профспілки profpres@ukr.net.