У Донецькій області за 7 місяців загинули 75 шахтарів

У Донецькій області за сім місяців цього року смертельно травмовано 75 шахтарів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що за 7 місяців цього року на вугледобувних підприємствах області сталося 14 групових нещасних випадків, унаслідок яких травмовано більш як 3 тисячі шахтарів, зокрема 75 - смертельно.

Із 10 по 30 серпня інспекторським складом Донецького гірничого округу було проведено більш як 1100 обстежень очисних і підготовчих забоїв, виробок та інших шахтних об`єктів. За результатами перевірок у 93 випадках було припинено роботи в очисних забоях, у 80 – в підготовчих забоях і 104 рази заборонялася експлуатація інших об`єктів.

У теруправлінні зазначили, що аналіз виявлених порушень свідчить, що найбільша кількість аварій з тяжкими наслідками відбувається напередодні вихідних і в святкові дні. При цьому причиною аварій, в першу чергу, є низький рівень функціонування на шахтах системи управління охороною праці й системою нарядів.

«За фактами виявлених порушень 246 працівників шахт притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму понад 20 тис. грн.», - повідомили в теруправлінні Держгірпромнагляду.