Як посварилися митниця і зернотрейдери

Державна митна служба України спростовує звинувачення в навмисній дискредитації митниками окремих зернотрейдерів, які прозвучали з боку Української зернової асоціації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, про це йдеться в офіційній відповіді відомства на відкритий лист Української зернової асоціації.

«Ваші звинувачення на адресу Держмитслужби щодо дискредитації ділової репутації окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експорт зерна, на нашу думку, є повністю безпідставними», – йдеться у відповіді Держмитслужби.

У ній також наголошується, що тема експорту зерна не повинна бути закритою, оскільки вона дуже чутлива для суспільства та економіки держави. «Результати діяльності митних органів з контролю за цими експортними операціями цього року є відкритими і публічними. Не виключення і обнародувані факти виявлених порушень при здійсненні експорту пшениці, які були зафіксовані митними органами. При цьому уповноваженими для виступу в засобах масової інформації представниками Держмитслужби здійснювалася виключно констатація виявлених і задокументованих фактів порушення митного законодавства при експорті зерна пшениці і порушення ряду кримінальних справ без акцентування уваги на конкретних експортерах чи зернотрейдерах. Таким чином, Ваші звинувачення на адресу посадовців Держмитслужби про навмисну дискредитацію окремих зернотрейдерів є цілком безпідставними, упередженими і суб`єктивними», – наголошується в повідомленні Держмитслужби.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Українська зернова асоціація (УЗА) надіслала відкрите звернення до голови Державної митної служби України Ігоря КАЛЕТНІКА із закликом суворо дотримуватися норм чинного законодавства в питанні проведення митного огляду зерна, що експортувалося, і утриматися від безпідставних звинувачень експортерів.