Уряд готовий до критики Податкового кодексу в ВР

Уряд України готовий до критики проекту Податкового кодексу у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час урочистого заходу, організованого УСПП і Радою підприємців при Кабміні з нагоди Дня підприємця.

«Ми відкриті для критики. Ми передаємо проект (Податкового кодексу – УНІАН) до Верховної Ради. Там ви почуєте масу критичних зауважень – ми до них готові й орієнтовані на те, щоб максимально все врахувати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд, розробляючи Податковий кодекс, намагався створити умови для інтенсивного розвитку економіки. «У вас не повинно бути жодних сумнівів, що в уряду немає іншого завдання, крім як створити стимули для швидкого та інтенсивного оновлення нашої країни. Немає іншого завдання, повірте», - наголосив М.АЗАРОВ, звертаючись до підприємців.

Як повідомляв УНІАН, за результатами всеукраїнського обговорення новий проект Податкового кодексу було представлено 3 вересня на прес-конференції в Києві.

Головний принцип, який закладено в проект документа, – це лібералізація Податкового законодавства, а також обов`язок для всіх платників податків платити податки. За словами глави уряду, згідно з новим проектом, в Україні будуть встановлені «напевно, найнижчі податки в Європі». «Ліквідовується значна кількість податків, які обтяжливі з погляду адміністрування», – сказав глава уряду.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді та потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.