Чому помирають тварини в київському зоопарку?

Київська влада запросила європейського експерта для аналізу роботи фахівців та керівництва столичного зоопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, уже відбулися перевірки Київського зоопарку п’ятьма науковими інститутами.

«Якихось дуже серйозних зауважень, які б говорили про те, що причиною (смерті тварин – УНІАН) стали саме дії конкретних посадових осіб чи фахівців, у їхніх рішеннях немає», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, водночас він має намір окремо зустрітись з кожним керівником груп, які займались вивченням діяльності зоопарку, і обговорити висновки проведеної роботи.

«Ми запросили і 9 вересня очікуємо приїзду європейського експерта, який, попрацювавши декілька днів, своїм фаховим поглядом, з урахуванням досвіду в європейських країнах, дасть нам поради, що робити далі», - зазначив О.ПОПОВ.

Він також повідомив про намір зустрітись з трудовим колективом зоопарку.

Як сказав О.ПОПОВ, він вважає, що проблема зоопарку має бути вирішена комплексно – кадрово, організаційно та фінансово.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Київському зоопарку помер азіатський слон Бой. Директор зоопарку Світлана БЕРЗІНА стверджувала, що тварину отруїли. За її словами, причиною смерті слона могла стати токсична отрута, яка спричиняє порушення згортання крові. На початку травня у столичному зоопарку заявили, що невідомі намагалися отруїти яків.

25 травня у звіринці помер верблюд. Причиною смерті тварини, за словами С.БЕРЗІНОЇ, стало отруєння.

30 травня у зоопарку помер бізон. Фахівці зоосаду вважають, що смерть тварини не випадкова.

Водночас керівник прес-служби ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявляв, що слон і верблюд у зоопарку померли не від отруєння. Проте висновки експертної комісії з розслідування причин смерті слона свідчать, що, згідно з протоколом комісії, причиною смерті тварини став токсичний шок, спричинений отруєнням.