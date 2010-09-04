У неділю Україні обіцяють короткочасні дощі

5 вересня за прогнозами синоптиків в Україні буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях очікуються дощі, місцями грози; температура вночі 7-12°, вдень 12-17°. В південній частині України без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 21-26°. На решті території пройдуть короткочасні грозові дощі (вночі місцями), вдень в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Київській області можливі короткочасні дощі, (вночі місцями), вдень грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

4 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, в Дніпрі біля Києва 19°.