В Херсонській області дощ обвалив конструкцію дороги

В Херсонській області внаслідок сильного дощу в селі Заводівка Горностаївського району Херсонської області обвалилася конструкція дороги, що з’єднувала дві частини села.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, в ніч з 2 на 3 вересня у вказаному селі внаслідок сильного дощу стався обвал частини конструкції водопропускної споруди (залізобетонні П-подібні саги розміром 3х3 м) під дорогою, яка з’єднує дві частини села через балку Городницька.

Розпорядженням сільського голови рух по дорозі через дамбу тимчасово припинено до ліквідації наслідків надзвичайної події.

Збитки встановлюються.