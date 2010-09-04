Одеські міліціонери "наварили" на "собачому житті" 32 тисячі

Працівники кінологічного центру ГУ МВС України в Одеській області привласнили 32 тисячі гривень, завищивши у звітній документації кількість придбаних для потреб міліції службових собак.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, посилаючись на результати перевірки Служби внутрішньої безпеки.

За даними ДЗГ, встановлено, що працівники міліції в грудні 2008 року до фінансової частини центру надали неправдиві (завищені) відомості щодо кількості придбаних службових собак у приватного підприємця, а різницю в сумі 32 тис. грн. використали на власні потреби.

У результаті прокуратурою одного з районів Одеси стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) Кримінального кодексу України.