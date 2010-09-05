Сумихімпром виплатило працівникам 9 млн. гривень боргів з зарплати

ВАТ “Сумихімпром” розрахувався по заробітній платі зі своїми працівниками за квітень, травень і частину червня: це стало можливим завдяки поверненню підприємству частини ПДВ, яке заборгувала держава сумським хімікам.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Сумської ОДА, голова правління ВАТ “Сумихімпром” Ігор ЛАЗАКОВИЧ пояснив, що це відбулося завдяки активному сприянню голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ.

“Разом із обласною владою ми розробили та затвердили графіки погашення заборгованості із заробітної плати. Якби виконували цю програму лише власними силами, то процес виплати затягнувся б до грудня. Але у серпні держава повернула нам 9 мільйонів гривень, завдяки чому в перших числах вересня ми змогли виплатити частину заборгованого людям”, – повідомив І.ЛАЗАКОВИЧ.

У вересні на підприємстві очікують повернення ще 10 мільйонів гривень ПДВ, що дасть змогу повністю розрахуватися з робітниками вже до першого жовтня.