Через вибух газу в будинку постраждали двоє людей на Одещині

Повідомляє МНС

Учора у с. Борисівка Татарбунарського району Одеської області в кухні приватного одноповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибухом зруйновано частину будинку (кухню і суміжну кімнату). Двох осіб з опіками та травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

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