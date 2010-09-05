Через вибух газу в будинку постраждали двоє людей на Одещині
10:06, 05 вересня 2010Суспільство
929 0
Повідомляє МНС
Учора у с. Борисівка Татарбунарського району Одеської області в кухні приватного одноповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибухом зруйновано частину будинку (кухню і суміжну кімнату). Двох осіб з опіками та травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter