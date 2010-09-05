Янукович: ми готові брати участь у деяких китайських програмах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна має можливості для участі в програмах розбудови інфраструктури Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відвідування Всесвітньої виставки «Експо-2010», яка проходить у китайському місті Шанхай.

За його словами, керівництву України дуже важливо розширити можливості для залучення іноземних інвестицій в економіку держави, зокрема, привертати увагу до її можливостей таких провідних держав світу, як Китай.

«Безумовно, ми у свою чергу готові брати участь у деяких китайських програмах. Наші фахівці, технології, інші можливості спроможні будувати інфраструктуру деяких регіонів, міст Китаю», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Як він пояснив, така діяльність сприятиме просуванню й пропагуванню можливостей України, економіка якої орієнтована на експорт.

«Нам треба не забувати, що 60% продукції ми експортуємо. Тому нам не лише треба закріплюватися на світових ринках, а й постійно розширювати їх для української продукції», - сказав глава держави.

Він також вкотре наголосив, що Китай є дуже привабливим для України.

«З точки зору комфортності відносин з Китаєм, я вважаю, це наш добрий партнер, з яким ми будемо працювати», - підсумував В.ЯНУКОВИЧ результати свого державного візиту до Китайської Народної Республіки.