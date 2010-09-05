Янукович про новаторські ідеї і драматургічну класику

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив Одеського академічного російського драматичного театру з нагоди його 135-річчя.

“Ваш заклад є одним з найстаріших і найулюбленіших культурних осередків, який здобув заслужене визнання яскравими постановками драматургічної класики”, - наголошується у вітанні, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що цінує зусилля колективу, спрямовані на професійне вдосконалення, пошук новаторських ідей, налагодження плідних творчих комунікацій. “Яскравим свідченням цього є зростаюча популярність Міжнародного театрального фестивалю "Зустрічі в Одесі", - зауважив Президент.

Він побажав колективу театру міцного здоров`я, щастя, благополуччя та вдалої реалізації майбутніх сценічних проектів.