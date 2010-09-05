Директор Будинку культури оформив на роботу "мертвих душ"

У Маріуполі Донецької області 37-річний директор Будинку культури селища Каменськ незаконно привласнив 35 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі міськуправління міліції.

«37-річний керівник, володіючи необхідними повноваженнями, ще в 2008 році влаштував в Будинок культури своїх знайомих на посади робітника з обслуговування будівель і ведучого дискотеки. Правоохоронцям вдалося з`ясувати, що нові співробітники фактично навіть не з`являються на робочих місцях”, - наголошується в повідомленні.

«У полі зору оперативників незаконна діяльність заповзятливого директора Будинку культури потрапила в червні поточного року. Не зважаючи на наявність документів про працевлаштування, оформлені працівники не приступили до посадових обов`язків - один з них перебуває на пенсії і постійно мешкає на дачі, а другий працює в одній зі служб таксі”, - пояснили в прес-службі міліції.

За інформацією правоохоронців, директор установи регулярно перераховував на їхні пластикові картки зарплату, яку сам і знімав. «Не соромився керівник БК і преміювати своїх «підлеглих». У результаті, за неповні два роки ним було незаконно привласнено близько 35 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Наразі начальникові БК, який керував «мертвими душами», пред`явлено звинувачення за привласнення майна, зловживання службовим становищем, а також за посадову фальсифікацію.

Незабаром він постане перед судом, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3-х років.