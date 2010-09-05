Засуха в столиці Бразилії триває вже більше 100 днів

Національний інститут метеорології (Inmet) Бразилії повідомив, що в столиці країни в неділю минув 101-й поспіль день без дощів.

Місто Бразіліа, нагадує РІА "Новости", був збудований наприкінці 1950-х років на бразильському плоскогір`ї в регіоні частих посух. Проте ситуація цього року стала однією з найскладніших.

За даними властей, рівень води в штучному озері Параноа, спроектованому саме для боротьби з сухим повітрям бразильських саван, близький до мінімально припустимого. У частині районів через недостатню глибину вже ускладнено навігацію.

Змінився і зовнішній вигляд міста - повністю пересохли і випалені сонцем газони поблизу будинку Національного конгресу, площі Трьох властей і інших всесвітньо відомих архітектурних ансамблів.

Фермерські господарства довкола бразильської столиці також почали зазнавати браку води для поливу, і чекають втрат до 50% урожаю.

За даними Inmet, місто Бразіліа чекають ще мінімум два тижні без дощів.