Полтава підписала договір з американцями

Влада Полтави підписала договір про співпрацю і побратимство з містом Флінт (США).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами секретаря міськради Полтави Олександра КОЗУБА, метою угоди є створення партнерських відносин між містами-побратимами.

«Перш за все, ми зацікавлені в співпраці в освітній сфері, оскільки Флінт перебудовує свій напрямок розвитку з індустріального міста - в студентський. Останніми роками в нас інтенсивно розвиваються учбові заклади. А програма побратимства передбачає утворення світового лідерського центру для навчання студентів», - заявив президент інтернаціональної організації "Сістер Сіті" Джон ФРІМАН, який підписав договір з боку міста Флінт.

Серед інших завдань, передбачених угодою, - співпраця в галузі управління, культури, екології, молодіжної політики і туризму, повідомив О.КОЗУБ.

За його словами, «в плані економічного розвитку Полтави на першому місці стоїть туризм, а потім - розвиток промисловості, тому міська влада докладає зусилля для того, щоб про місто дізналися якомога більше країн, які захотіли б з нами працювати».

«Тому Полтава не тільки сама шукає міста-партнери, а й має багато міст, як у випадку з Флінт, які перші виявляють бажання співробітничати», - додав секретар міськради.

Він також нагадав, що Флінт, як і Полтава - студентське місто. У вузах Флінта навчаються майже 35 тисяч студентів, в Полтаві - майже 37 тисяч.