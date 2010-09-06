Затримано продавця шпигунських спецзасобів

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного із торговельних закладів Чернівців під час реалізації ним забороненої до вільного продажу електронної техніки – шести авторучок із вмонтованими відеокамерами та шести пристроїв для GSM-прослуховування.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі УСБУ в Чернівецькій області, слідством встановлено, що впродовж 2010 року затриманий разом зі своїм спільником продали кілька партій цього товару китайського виробництва, який вони незаконно отримали з-за кордону з використанням поштового каналу.

Згідно з висновком експертизи, вилучені «шпигунські» пристрої є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації на спеціальних закритих об’єктах.

Слідчі СБУ порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Наразі двом зловмисникам висунуто обвинувачення. Триває слідство.