Надходження до бюджету ПФ збільшились до 123,7 млрд. грн.
06:30, 06 вересня 2010Суспільство
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Повідомляється на офіційному сайті
За оперативними даними, в січні-серпні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 123,731 млрд. грн., що на 27,618 млрд. грн., або на 28,7%, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.
Власні надходження ПФ становлять 74,612 млрд. грн., тобто 98,3% планових призначень. В порівнянні з січнем-серпнем 2009 року, у 2010 році власні доходи збільшились на 9,954 млрд. грн., або на 115,4%.
Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за січень-серпень 2010 року становлять 125,647 млрд. грн.
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