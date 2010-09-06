Надходження до бюджету ПФ збільшились до 123,7 млрд. грн.

За оперативними даними, в січні-серпні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 123,731 млрд. грн., що на 27,618 млрд. грн., або на 28,7%, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Власні надходження ПФ становлять 74,612 млрд. грн., тобто 98,3% планових призначень. В порівнянні з січнем-серпнем 2009 року, у 2010 році власні доходи збільшились на 9,954 млрд. грн., або на 115,4%.

Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за січень-серпень 2010 року становлять 125,647 млрд. грн.