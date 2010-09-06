Китайські мільярди може відлякати українська корупція?

Надходженню в Україну інвестицій із Китаю може завадити рівень корупції у країні, вважає директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

В інтерв`ю "Deutsche Welle" він відзначив зацікавленість Пекіна у втіленні інвестиційних проектів в Україні.

Експерт не виключив, що вони таки будуть впроваджені, оскільки - на відміну від країн Заходу - Пекін не пов`язує свої інвестиції з розвитком демократії в Україні.

"Китай зацікавлений у тому, щоб інвестувати, але тут все залежить від української влади", - зазначив Таран.

"Тому що за нинішнього рівня корупції інвестувати навіть такій країні, як Китай, буде дуже важко", - підкреслив експерт.

Таран також припустив, що зближення Києва та Пекіна може вплинути на розстановку політичних сил у світі.

У свою чергу, кандидат політичних наук Олександр Палій вважає, що ні США, ні Росія не будуть роздратовані співпрацею України з Китаєм.

Він вважає заяву президента України Віктора Януковича щодо невизнання незалежності Тайваню такою, що відповідає національним інтересам та продовжує традицію української дипломатії з однозначної підтримки територіальної цілісності держав.

Як відомо, Янукович, перебуваючи в Гонконгу, закликав китайських підприємців інвестувати в Українську економіку.

За підсумками офіційного візиту президента Януковича до Китаю підписано низку двосторонніх угод, скасований візовий режим з Гонконгом та досягнуті домовленості про інвестиційні проекти обсягом близько 4 мільярдів доларів.

Українська правда