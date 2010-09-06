Уряд вжив заходів проти африканської чуми

Кабінет Міністрів України вжив заходів з недопущення ввезення до країни африканської чуми свиней.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ, відповідні заходи були затверджені сьогодні на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

«Члени комісії заслухали інформацію про епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней і вжили заходів щодо недопущення занесення цієї хвороби на територію України, а також звіт про вжиті заходи щодо недопущення несанкціонованого ввезення на територію України, зокрема поза пунктами пропуску через державний кордон, продуктів і сировини тваринного походження», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Державний комітет ветеринарної медицини України 3 серпня п.р. попередив про загрозу виникнення в країні африканської чуми свиней.

У Держкомветмедицини повідомили, що у Російській Федерації склалася складна епізоотична ситуація, у зв`язку з чим африканська чума загрожує східним областям України. Якщо Україна зіткнеться з цією проблемою, вона не зможе експортувати сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно, і у межах 20-кілометрової зони від місця виявлення захворювання доведеться забити усіх свиней.