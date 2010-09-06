До Донецька прибув екс-президент Інгушетії Аушев

Сьогодні до Донецька прибув екс-президент Республіки Інгушетія Руслан АУШЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, в аеропорту почесного гостя зустрічали голова облради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО і представники афганських організацій Донецької області.

У повідомленні наголошується, що Р.АУШЕВ планує завтра взяти участь в урочистому відкритті пам`ятника Герою Радянського Союзу, учаснику війни в Республіці Афганістан В.Арсенову.

Пам`ятник встановлено у Куйбишевському районі м. Донецька у сквері біля Палацу культури ім. Куйбишева.