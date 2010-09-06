Суд дав добро на арешт у справі про роздачу землі в Києві

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту начальника управління з питань землекористування і містобудування секретаріату Київради Світлану МАКЄЄВУ.

Текст відповідної судової постанови від 3 вересня 2010 року оприлюднений на сайті Єдиного державного реєстру.

Згідно з постановою, С.МАКЄЄВА звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, у кримінальній справі № 1601.

"Працюючи начальником управління з питань землекористування і містобудування секретаріату Київради (С.МАКЄЄВА - УНІАН) ...всупереч службовим інтересам, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, припустилася службової недбалості, ...унаслідок чого в подальшому були безпідставно виділені земельні ділянки, ...вартість яких, згідно з нормативно-грошовою оцінкою, становить 7 млн. 700 тис. 908,71 грн., що призвело до тяжких наслідків для територіальної громади Києва", - йдеться у постанові суду.

Також у тексті зазначено, що ділянки на зазначену суму були виділені 17 громадянам.

Законодавство України за подібний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше трьох років.