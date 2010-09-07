Міністр готує візит Януковича до Лондона

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у рамках робочого візиту до Лондона провів зустрічі з радником уряду Великої Британії з питань національної безпеки Пітером РІКЕТТСОМ і з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань Європи і глобальних питань Джонатоном КАНЛІФФОМ.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на зустрічі з Дж.КАНЛІФФОМ “насамперед, йшлося про підготовку офіційного візиту президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Великої Британії”.

Крім того, особлива увага була приділена необхідності поглиблення двостороннього політичного діалогу на вищому рівні.

“Співрозмовники обговорили також широке коло питань європейської інтеграції України, зокрема можливості підтримки Великою Британією тих елементів переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, які мають принципове значення для України. К.ГРИЩЕНКО наголосив у цьому контексті на важливості закріплення європейської перспективи та відкриття ринків ЄС у рамках всеохоплюючої зони вільної торгівлі”, – йдеться у повідомленні МЗС.

Сторони також обмінялися думками щодо зміцнення енергетичної безпеки у Європі, залучення британського капіталу у модернізацію вітчизняної газотранспортної системи.

З радником уряду Великої Британії з питань національної безпеки П.РІКЕТТСОМ голова українського МЗС обговорив питання поглиблення двостороннього співробітництва у безпековій сфері. Зокрема, К.ГРИЩЕНКО детально ознайомив співрозмовника з позицією України щодо подальшого розвитку взаємодії з Північноатлантичним Альянсом.

“Сторони обговорили також внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, кроки, які вживаються керівництвом держави на продовження курсу демократичних реформ”, – йдеться у повідомленні МЗС.

Також на прохання П.РІКЕТТСА міністр поінформував про заходи українського уряду спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи, відновлення сталого економічного зростання і покращення клімату для іноземних інвесторів.