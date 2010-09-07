Кабмін виділив Конституційному Суду 224 тис. грн.

Кабінет міністрів України передав 224,1 тис. грн. бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на 2010 рік за програмою "Державні капітальні видатки", Конституційному Суду на забезпечення конституційної юрисдикції в Україні.

Текст відповідного розпорядження за № 1763-р від 2 вересня 2010 року розміщено на Урядовому порталі.

За рішенням уряду, передачу бюджетних призначень буде здійснено в межах видатків розвитку.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету України на 2010 рік.