Кабмін виділив Конституційному Суду 224 тис. грн.
02:05, 07 вересня 2010Суспільство
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За рахунок капітальних видатків
Кабінет міністрів України передав 224,1 тис. грн. бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на 2010 рік за програмою "Державні капітальні видатки", Конституційному Суду на забезпечення конституційної юрисдикції в Україні.
Текст відповідного розпорядження за № 1763-р від 2 вересня 2010 року розміщено на Урядовому порталі.
За рішенням уряду, передачу бюджетних призначень буде здійснено в межах видатків розвитку.
Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету України на 2010 рік.
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