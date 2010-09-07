Чому подорожчав проїзд у метро

КП “Київський метрополітен” завдяки збільшенню вартості проїзду в метро очікує щомісяця отримувати додатково 5-6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на фінансового директора «Київського метрополітену» Юрія КОШМАКА.

«Завдяки збільшенню вартості проїзду наше підприємство отримуватиме додатково 5-6 млн. грн. на місяць. Ці кошти будуть направлені, в першу чергу, на ремонти потягів, а також на погашення заборгованості за спожиту електроенергію», - сказав Ю.КОШМАК. Крім того, додав він, зміна тарифу значно скоротить час обслуговування пасажирів у касах метрополітену.

За словами Ю.КОШМАКА, на сьогодні комунальним підприємством закуплено 61 новий вагон, які вже найближчим часом будуть направлені на Сирецько-Печерську лінію метрополітену для експлуатації.

Як повідомлялося, з 6 вересня проїзд в київському метрополітені подорожчав із 1 грн. 70 копійок до 2 грн. В обігу залишаються старі жетони – блакитні. Проїзні квитки усіх видів та придбані жетони залишаються дійсними до завершення терміну їх використання.